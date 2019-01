Theater Sneek programma week 6

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Stefano Keizers – Erg heel

Nominaties Cabaretprijzen 2018: De jury: “Hier gebeurt iets. Zelfs na afloop – als er al sprake is van een einde – zal ook de meest doorgewinterde toeschouwer hebben gedacht: waar heb ik naar zitten kijken? Duidelijk is dat debutant Stefano Keizers (foto) de boel totaal ontregelt en verwart. Onvoorspelbaarheid is zijn grootste troef, en dat maakt het zeer spannend om mee te gaan in zijn gekte. Alles wat hij toevallig met ons wil delen, lijkt op zichzelf te staan, maar keert uiteindelijk allemaal terug en heeft een functie. Met Keizers heeft het cabaret er een nieuwe absurdist bij gekregen.”

Inez Timmer (Première) – Vijf minuten voor aanvang…

Onrust achter de coulissen, lichte paniek in de kleedkamer. De artiesten worden omgeroepen, de licht en geluidsmensen staan paraat. Er heerst een gespannen bedrijvigheid die het publiek ontgaat. Vijf minuten voor het begin van de voorstelling is het vaak een georganiseerde chaos in het hoofd van een artiest. Vragen, twijfels, onzekerheden… en dan is het tijd om te stralen. Altijd. Geen excuus. In deze solomusical vertelt Inez het verhaal van een internationale musicalartieste, steeds weer aarden in een ander land en aanpassen aan een andere cultuur. Een verhaal over roem, glitter en glamour en je tegelijkertijd moederziel alleen kunnen voelen.

Beumer en Drost – MAQUETTE

De Staat roept mensen op om zich letterlijk te laten decimeren om de ecologische voetsporen te minimaliseren. Daarmee kan de wereld gered worden van vervuiling en klimaatproblemen. Zij die zich niet laten verkleinen, worden opgeroepen om mini-mensen in huis te nemen. Maar zijn deze mensen vrijwillig verkleind?

In MAQUETTE zien we het extreem milieubewuste echtpaar, Eduard en Willemijn, in hun zeer ecologisch verantwoorde huis. Eduard overtuigt zijn vrouw ervan dat het goed en heel belangrijk is om verkleinde mensen in hun huis op te nemen. Deze mini-mensen offeren zich immers op voor een betere, schonere wereld. Kleine mensen eten minder, verbruiken minder zuurstof en produceren minder afval. De files worden kleiner en de ruimte voor natuur wordt groter.

Najib Amhali – Waar was ik?

‘Waar was ik?’ dacht de clown die de mensen vermaakte maar achter het masker een man, een vader en een echtgenoot verborg die worstelden met zichzelf.

‘Waar was ik?’ dacht de dementerende taxichauffeur.

‘Waar was ik?’ dacht het meisje toen ze de uitslag van haar zwangerschapstest zag.

‘Waar was ik?’ twintig jaar geleden, dacht Najib, en in welke theaters stond ik toen? Bestaan die nog? En zou het niet leuk zijn om mezelf daar opnieuw uit te vinden?

