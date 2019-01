Smullen geblazen tijdens ‘Help pake en beppe de vakantie door’! bij Mar en Klif

Oudemirdum – Voorjaarsvakantie! En je hoeft je niet te vervelen, want we hebben bij Mar en Klif in de week van 19-22 februari een programma vol leuke én lekkere activiteiten!

Hou jij van lekker eten en lijkt het je leuk om zelf wat klaar te maken? Geef je dan op voor één van die leuke kookworkshops bij Mar en Klif en duik met ons de keuken in. Vergeet je keukenschort niet. Ben je creatief en hou je van dieren? Dan kun je samen met de creatieve dames van het IVN Súdwesthoeke een vogelvoedermobile maken van natuurlijke materialen. Wil jij liever timmeren? Doe dan mee met de workshop ‘Nestkastje timmeren’ met de boswachter van Staatsbosbeheer in bos Elfbergen.

Op dinsdag 19 februari organiseren we de workshop ‘Het Blije Ei’. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met eieren. Zo gaan we gevulde eitjes maken in de vorm van vrolijke kuikentjes, leren we een heerlijke eiersalade maken en maken we kinder-tokkelroom. Natuurlijk gaan we alles aan het eind van de workshop gezellig samen opeten en -drinken.

Op woensdag 20 februari organiseren we de knutselworkshop ‘Vogelvoedermobile maken’ met de creatieve dames van het IVN Súdwesthoeke. Met natuurlijke materialen gaan we samen aan de slag om de vogels de winter door te helpen. We bouwen een mobile en hangen daar wat te eten in voor de vogels. Als je de mobile daarna op een goed zichtbaar plekje in jouw eigen tuin ophangt kun je ontdekken welke vogels er bij jullie komen eten.

Op donderdag 21 februari organiseren we de workshop ‘We bakken ze bruin’ en gaan we zelf heerlijke pannenkoeken bakken, leren we hoe je een mugcake bakt en gaan we zelf speculooschocomelk maken. Natuurlijk smullen we ondertussen van onze zelfgemaakte hapjes.

Op vrijdag 22 februari organiseren we de workshop ‘Nestkastje timmeren’ met de boswachters van Staatsbosbeheer. In de werkschuur van Staatsbosbeheer in Oudemirdum ligt een bouwpakket met gereedschap voor je klaar. Samen gaan

we aan de slag. Vergeet je daarna niet om je nestkastje thuis op te hangen? De kans is groot dat er in het voorjaar vogeltjes in gaan nestelen.

Doe jij mee met de workshops, zodat je dit weekend de vogels je ouders, pake en beppe, of iemand anders kan verrassen met jouw zelfgemaakte heerlijke hapjes? Je krijgt de recepten namelijk mee naar huis. De vogelvoedermobile knutselworkshop is gratis, de kookworkshops kosten € 5,= per kind en het vogelhuisje timmeren € 6,= per kind incl. materiaal en limonade. Opgave is noodzakelijk en kan via www.marenklif.nl. Graag tot dan!

Zijn de workshops vol? Kom dan langs bij Bezoekerscentrum Mar en Klif en doe Quest! de kekke tabletroute over het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân vol leuke doe- en ontdekopdrachten. Braakballen pluizen bijvoorbeeld, een trechterbeker kleien, een stins bouwen, en nog veel meer leuks, ook voor pakes en beppes! Is het mooi weer en willen jullie gezellig samen buiten op pad? Haal dan een opdrachtenboekje voor één van de leuke natuur-ontdekpaden in de Gaasterlandse bossen!

Pakes, beppes of ouders kunnen gezellig meedoen aan de activiteiten of rondkijken in de tentoonstellingsruimtes van het bezoekerscentrum over de natuur- en cultuurhistorie van het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland. En…kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben in het kader van de actieweek ‘Help pake en beppe de vakantie door’ gratis toegang tot het gebouw op ‘vertoon’ van pake of beppe (of andere volwassene)! Het programma van de week is te vinden op www.marenklif.nl. Op de website vind je naast de activiteiten ook de kosten en de openingstijden. Voor alle activiteiten geldt dat opgave gewenst is. Wacht niet te lang want vol=vol.