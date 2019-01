Samenwerking Stichting Promotie van de Greidhoeke en VVV Waterland van Friesland

Sneek- Hoe kunnen we meer bezoekers verleiden om hun vrije tijd te besteden in Zuidwest Friesland en dus in de Greidhoeke? Stichting Promotie de Greidhoeke en VVV Waterland van Friesland hebben de intentie uitgesproken om hier vanaf januari 2019 gezamenlijk in op te trekken. Het doel van de Greidhoeke om zichzelf als uniek gebied en al haar specifieke eigenschappen te blijven promoten, sluit goed aan bij de nieuwe organisatie Waterland van Friesland. Circa 50 bedrijven van Stichting Promotie De Greidhoeke hebben zich aangesloten bij VVV Waterland van Friesland. “We zijn ontzettend blij met deze nieuwe samenwerking en verwachten zo nog beter de vrijetijdsbestedingen in onze regio een boost te kunnen geven”, aldus voorzitter Jan de Vries van Stichting Promotie van de Greidhoeke.

Over Waterland van Friesland

Waterland van Friesland is de organisatie in Zuidwest Friesland voor gastheerschap, informatievoorziening en marketing. Zij gaan de bezoekers aan Waterland van Friesland en dus ook aan de Greidhoeke boeien met verhalen en beelden van het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland, de IJsselmeerkust en verhalen van onze musea, ondernemers en inwoners.

Over de Greidhoeke

Tussen de Friese steden Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Leeuwarden, Franeker en Harlingen gaat de wereld voor je open in het uitgestrekte land van de Greidhoeke. Een brede horizon alom. Altijd veranderende luchten boven grasgroene weilanden. De tijd staat hier bijna stil. Je leest in het landschap de agrarische geschiedenis van Nederland en het eeuwenoude spel met de zee. Beleef de boeiende cultuurhistorie vol verrassende verhalen en de rijke natuur in het voortdurende ritme van dag. Ontdek de Greidhoeke.

Een prachtgebied voor een mooie wandeling, fietstocht, of een vaartocht over eeuwenoude wateren. Lekker freewheelen over eindeloze wegen langs bijzondere bezienswaardigheden en gezellige dorpen. Drink een kopje thee, neem een biertje in één van de eeuwenoude, gastvrije herbergen, eet een smakelijke lokale maaltijd en slaap genoeglijk in een gastvrij bed. Je bent van harte welkom.