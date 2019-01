Physical Graffitty, 10 cc’s Graham Gouldman en Culture in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Na een succesvolle tour in 2018, is de band in 2019 terug met de Celebrating 50 years of the albums Led Zeppelin I & II-tour. 1969, het legendarische jaar waarin Led Zeppelin niet één, maar twee albums uitbracht! Vijftig jaar later brengt Physical Graffiti een ode aan de begindagen van de band. De iconische albums I & II zullen beide integraal live ten gehore worden gebracht. Met onder andere de klassiekers als ‘Good Times Bad Times’, ‘Dazed And Confused’ en ‘Whole Lotta Love’.

Physical Graffiti is al ruim 15 jaar ’s werelds grootste en beruchtste tribute act achter Led Zeppelin. Sinds de komst van zanger Andrew Elt (voorheen bij Sleeze Beez), is de band echter in de vijfde versnelling geraakt. Opererend vanuit hun thuisbasis in Nederland, heeft de band een solide fundament opgebouwd in zowel het Duitse, Scandinavische, Russische als Nederlandse clubcircuit. Led Zeppelin heeft nu z’n ultieme hulde. In het tweede deel van de in totaal 2,5 uur durende show zullen ook de grootste hits uit het latere repertoire van de band aan bod komen. Verwacht een avondvullende optreden met spectaculaire lichtshow en visuals.

De legendarische 10cc-songwriter Graham Gouldman begon een aantal jaren geleden met wat uiteindelijk Heart Full of Songs zou worden, puur om zijn nummers in de meest simpelste vorm te spelen: akoestisch.

Hij gaf zijn idee vorm met aantal 10cc-bandleden, wat resulteerde in zijn eerste eigen tour, in 2013. Na veel succes is Heart Full of Songs nu een hecht trio, waarbij Gouldman vergezeld wordt door Iain Hornal en Ciaran Jeremiah. De in Manchester geboren en getogen Gouldman (72) kreeg op 11-jarige leeftijd zijn eerste gitaar. Op zijn vijftiende begon hij in een band te spelen, waarna hij in 1965 de Mockingbirds oprichtte.

Vervolgens schreef hij nummers voor onder meer Wayne Fontana (Pamela, Pamela), The Yardbirds (For Your Love, Evil Hearted You, Heart Full of Soul), Herman’s Hermits (No Milk Today, Listen People) en Jeff Beck (Tallyman). Gouldman behoort tot de Songwriter’s Hall of Fame in New York (America’s National Academy of Music). Net als onder meer John Lennon, Paul McCartney, Burt Bacharach, Elton John, Leonard Cohen en Bob Dylan.In 1972 formeerde Gouldman met Eric Stewart, Kevin Godley en Lol Creme 10cc. De band scoorde vele top-tiennotering, waaronder drie nummer 1-hits: Rubber Bullets, I’m Not In Love en Dreadlock Holiday.

Op deze avond komt hij in intieme setting zijn bekendste hits en meest persoonlijke werk laten horen, in de vorm van een seated show.

Culture uit Kingston, Jamaica is al meer dan veertig jaar de belangrijkste harmoniegroep van de reggae!

De groep werd opgericht in 1976 als de African Disciples door Joseph Hill, Albert Walker en Roy Dayes. In de jaren zeventig, het gouden tijdperk van de reggae, oogstte Culture internationale bekendheid met een lange reeks klassieke ‘roots’-albums. Omdat Joseph Hill inmiddels niet meer onder ons is, neemt zijn zoon Kenyatta Hill het stokje van hem over.

Culture’s legendarische ‘Two Sevens Clash’ uit 1977 – geproduceerd door Joe Gibbs – werd bijvoorbeeld reggae-album van het jaar en stond enkele jaren geleden nog op nummer 25 van Rolling Stone Magazine’s coolste platen aller tijden; het was het enige reggae-album in de top-50! Het album, met daarop singles als ‘See Dem A Come’ en ‘Two Sevens Clash’, werd destijds ook flink gepromoot door de invloedrijke John Peel van de BBC.

Zanger van het eerste uur Joseph Hill overleed in 2006 in Berlijn tijdens een Europese tournee. Zijn zoon Kenyatta Hill nam het stokje over als frontman. Hij wordt vandaag de dag vergezeld door oudgediende Walker en Telford Nelson, die in 2001 Reginald Taylor opvolgde (die op zijn beurt in 1994 de plek van Dayes had ingenomen).

Na ‘Two Sevens Clash’ verschenen er nog vele albums, zoals ‘Baldhead Bridge’ en ‘Africa Stand Alone’ in 1978, ‘Lion Rock’ (1982) en ‘World Peace’ (2000). Met Kenyatta als zanger kwam in 2011 ‘Live On’ uit. Voor en naprogramma komt van het uit Sneek afkomstige Jah Sound.

Vrijdag 8 februari 2019

PHYSICAL GRAFFITI ‘Celebrating 50 years of the albums Led Zeppelin’

21.00 uur / vvk € 15,- zaal € 18,-

Zaterdag 9 februari 2019

10cc’s GRAHAM GOULDMAN & HEART FULL OF SONGS

21.00 uur / vvk € 22,50 zaal € 25,-

Zondag 10 februari 2019

CULTURE ft. KENYATTA HILL voorprogramma: JAH SOUND

15.00 uur / vvk € 20,- zaal € 23,-