Later lichte sneeuw

Sneek- De verwachte sneeuwzone zal ons pas halverwege of wat later vanmiddag bereiken, daarvoor kan er een licht sneeuwbuitje vallen. Het gaat meest om lichte sneeuw en de meeste sneeuw wordt voorzien voor het oosten van Friesland volgens de prognoses, 2 tot 4 cm. Deze woensdag verloopt verder dan ook meest bewolkt en koud. Met een zuid tot zuidoostelijke wind wordt het een tweetal graden boven nul.

Komende avond en vannacht bewolkt met (lichte) sneeuw, minimumtemperatuur 0 tot -2 graden.

Morgen start bewolkt, mogelijk valt er nog wat lichte sneeuw, verder breekt de bewolking in de middag en komen er dan enkele opklaringen voor. De wind waait uit zuidwest tot zuiden, de temperatuur komt in de middag op een 3 a 4 graden uit. In de avond daalt ze snel naar het vriespunt en volgt een nacht met wat vorst. Tevens neemt de naar oost draaiende wind toe.

Vrijdag valt er eerst (natte) sneeuw welke overgaat in regen. Wind zuidoost tot zuidwest, maximumtemperatuur 3 graden.

Nemen we het weekend mee, dan zien we een meest droge zaterdag, zondagmorgen verloopt wat nattig, in de middag enkele opklaringen. De temperatuur overdag 2 tot 5 graden, in de nacht wat grondvorst.