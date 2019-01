De bal rolt weer …. voorbeschouwing 2 en 3 februari 

Sneek-De KNVB besloot vanwege de sneeuwval en de toestand van de velden tot een algehele afgelasting van de wedstrijden in district noord. Derhalve was ONS Sneek de enige Sneker club die afgelopen weekeinde het strijdperk betrad. Bij dat optreden tegen ASWH kregen de oranjehemden in de slotseconden helaas het deksel op de neus.

Als Koning Winter de komende dagen niet opnieuw een witte deken over ons land spreidt, reist ONS Sneek zaterdag naar Groesbeek waar onder het kunstlicht van De Heikant het duel met Achilles ’29 wordt afgewerkt. Een dag later speelt Sneek Wit Zwart op eigen terrein tegen Noordster en treedt LSC 1890 in Groningen tegen FC Lewenborg aan.

Achilles ’29 – ONS Sneek

Zaterdag 2 februari 2019 – 18.00 uur

Sportpark De Heikant – Groesbeek

ONS Sneek had zaterdag goede zaken kunnen doen en sprak op de eigen website over verder omhoog kijken. Tot minuut 82 leek dat ook de uitkomst van het treffen met ASWH te gaan worden. In de slotminuten moesten de oranje generaals echter hun meerdere erkennen in een Korporaal die als invaller met twee goals een streep door de goede zaken en het omhoog kijken haalde.

Hoewel de gasten uit Hendrik-Ido-Ambacht het betere van het spel hadden, was het juist ONS dat de betere mogelijkheden creëerde. Afgezien van de openingsminuten ontstonden die vooral, nadat de getergde Yumé Ramos in het laatste kwart zijn opwachting maakte. Daarvoor probeerden de Snekers met Genridge Prijor als diepste spits de tegenstander pijn te doen, iets wat niet al te veel opleverde. Dat kwam misschien ook wel omdat Michael Lanting, de man van de fluwelen pass, de lineaal in de kleedkamer had achtergelaten en Prijor daardoor niet of nauwelijks in staat werd gesteld om achter de achterste linie en voor de vijandige goal voor gevaar te zorgen.

​Die vijandige goal staat komende zaterdag op sportpark De Heikant in Groesbeek. Het dorp onder de rook van Nijmegen staat als een heus bolwerk in de voetbalatlas en is de hometown van o.a. Achilles ’29. Die club streed jaren lang met De Treffers om de Groesbeekse hegemonie. Die heerschappij leek de zwart-witten ten deel te vallen, toen Achilles ’29 in het seizoen 2016-2017 tot de rijen der profs toetrad. Het lidmaatschap van wat nu de Keuken Kampioen Divisie heet was echter van korte duur en na één seizoen volgde degradatie naar de tweede divisie. Ook daarin kon Achilles ’29 geen potten breken en eind vorig seizoen moest men voor de tweede keer op rij een stap terug doen. In die twee seizoenen was het met een faillissement, een opgestapte trainer en een aan de kant gezette oefenmeester die via de rechter zijn gelijk haalde, overigens ook op andere fronten zeer onrustig op De Heikant, terwijl de trailer van de documentaire “voetbal is oorlog” met de fel tierende Eric Meijers landelijk de persen deed stoppen.

Het sportieve verval werd vooralsnog echter geen halt toegeroepen. Ook dit seizoen moet Achilles ’29 vrezen, want de ploeg van trainer Arno Arts bezet na 19 speelronden met 10 punten de zestiende plek. De herkansing om lijfsbehoud lijkt met twaalf punten achterstand op de veilige veertiende plek dan ook het hoogst haalbare. Toch gloort er enige hoop, want de prestatiecurve laat de laatste weken een opgaande lijn zien. Daar waar men vorig jaar met enige regelmaat met grote cijfers de bietenbrug opging, verloor men in 2019 nog maar één keer en ook nog eens met het kleinst mogelijke verschil. In de beide andere duels tegen resp. VVOG en Jong FC Groningen werd verdienstelijk gelijk gespeeld. Daarbij viel vooral de naam op van Kevin Schmidt die een verleden heeft bij o.a. PEC Zwolle, Berkum en Alcides, en die tot nu toe dit jaar alle Groesbeekse treffers voor zijn rekening nam.

ONS waar Serge Fatima deze week liet weten aan een nieuwe uitdaging toe te zijn, moet dan ook zeker met meer weerstand rekening houden dan in de heenwedstrijd. Toen trok men na een moeizame eerste helft uiteindelijk met ruime cijfers aan het langste eind. Hoe Raveneau – hij moet na zijn cynisch applausje aan het adres van arbiter De Winter naar verwachting op de Heikant vanaf de kant toekijken – die weerstand gaat bestrijden, is koffiedik kijken. Een herhaling van het experiment “Prijor” lijkt echter niet waarschijnlijk, te meer omdat zo bleek in de laatste twintig minuten tegen ASWH, een speelwijze met meer body in de voorste lijn toch meer kans biedt om weer omhoog te kijken.

Sneek Wit Zwart – Noordster

​Zondag 3 februari 2019 – 14.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

De algehele afgelasting haalde een streep door het voornemen van Sneek Wit Zwart om de fraaie en verdiende overwinning in de Friese derby een goed vervolg te geven. Of die afgelasting het ritme van de wit-zwarten geweld heeft aangedaan, is een vraag die dan ook lastig te beantwoorden is. Die vraag wordt pas zondag tegen vieren beantwoord, wanneer het duel tegen Noordster de geschiedenisboeken ingaat.

Nadat men in de jaren zestig van de vorige eeuw een aantal seizoenen in de eerste klasse uitkwam, speelde het voetballeven van Noordster zich vervolgens afwisselend in de derde en de tweede klasse af. Tot twee seizoenen geleden, toen de hoofdmacht die in de jaren daarvoor ook al een aantal malen in de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse streed, als winnaar van de tweede periode via de bonuswedstrijden wel het beslissende stapje wist te maken.

In “het debuutjaar” eindigde Noordster evenals in het jaar dat men promoveerde als negende. Dat dankte men toen onder meer aan een verrassende overwinning op de voorlaatste speeldag op titelkandidaat Alcides. Nu in het tweede seizoen zijn de titelkandidaten en ook het gros van de andere ploegen vooralsnog te sterk. Van de elf wedstrijden gingen namelijk al acht verloren. Alleen tegen GRC Groningen en medepromovendus GOMOS wist men de volle buit bij te schrijven, terwijl de palmares verder een gelijkspel bij SC Stadspark vermeldt. Met die resultaten neemt Noordster momenteel in één F de voorlaatste plaats in. De zorgen in Oude Pekela zijn dan ook absoluut groeiende, te meer omdat de ploeg van trainer Gerard Wiekens – als speler actief op de Langeleegte en in het Etihad Stadium in Manchester – een aantal keren een fikse draai om de oren kreeg.

Een van die oorvegen kwam op het conto van Sneek Wit Zwart dat medio november in Oost Groningen dankzij Kevin Huitema, Gerben Visser (2x) en Joram Smits niet alleen met 4-0 won, maar zich na enig naslagwerk toen ook eigenaar van de eerste periodetitel mocht noemen. In combinatie met de resultaten die Noordster eerder boekte, maakt die overwinning de ploeg van trainer Germ de Jong zondag zeker tot favoriet.

Bij die favorietenrol kan echter ook een addertje onder het gras zitten en wel het gevaar van zelfoverschatting en gemakzucht, iets wat soms hele vervelende consequenties kan hebben. De voorbeelden zijn legio en dus zal Sneek Wit Zwart dat inmiddels de contracten met acht spelers verlengde, voor honderd procent bij de les moeten zijn. Weet de wit-zwarte squadra die het in ieder geval zonder de geschorste Ruben Ybema en mogelijk ook nog zonder Harvey de Boer moet doen, dat op te brengen en te combineren met dezelfde onverzettelijkheid als in de Friese derby, dan luidt antwoord op de hiervoor gestelde vraag zeker positief.

FC Lewenborg – LSC 1890

Zondag 3 februari 2019 – 14.00 uur

Sportpark Lewenborg – Groningen

Na het verlies tegen Helpman aasde LSC 1890 dat volgend seizoen aanvaller Jorn Wester van stadgenoot Sneek Wit Zwart aan de rijen toevoegt, op eerherstel. Koning Winter gooide echter roet in het eten en dus moet het blauwe legioen tot komende zondag in de wachtkamer plaatsnemen. Dan staat de return tegen FC Lewenborg op het programma en zal moeten blijken, of “the Blues” aan de stoelendans om de prijzen blijft meedoen.

FC Lewenborg dat in 1976 het levenslicht zag en dat zijn naam ontleent aan de gelijknamige wijk in Groningen, speelde tot dit seizoen nooit hoger dan de derde klasse. Aan het eind van het vorige decennium opereerde de hoofdmacht zelfs een paar seizoenen in de kelderklasse, maar vervolgens promoveerde de oranje FC twee keer op rij. In de derde klasse vervulde men aanvankelijk een bescheiden rol, maar nadat men in het seizoen 2014-2015 al eens aan de tweede klasse rook, werd vorig seizoen via de nacompetitie de stap naar het tot nu toe hoogste niveau wel gezet.

Het eerste optreden op dat niveau bracht de ploeg van trainer Bob Pontjodikromo in de voorbije maanden drie overwinningen, twee remises en zeven nederlagen. Een van die nederlagen leed men overigens in Sneek tegen LSC 1890, dat destijds dankzij treffers van Floris Bok, Lars Bos (2x), Rodi de Boer en Marco da Silva vrij eenvoudig met 5-0 won en na afloop door een ietwat gelukkige samenloop van omstandigheden alsnog de periodetitel mocht vieren.

Met de hiervoor genoemde resultaten neemt FC Lewenborg momenteel met elf punten de twaalfde plaats in en daarmee staan de oranjehemden net onder de streep waarboven uiteindelijk het sein “veilig” kan worden gehesen. Ondanks die positie en de vrij gemakkelijke zege die LSC 1890 eerder in de thuiswedstrijd boekte, wordt het zondag zeker niet een kwestie van even drie punten “cashen”. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat FC Lewenborg in de laatste thuiswedstrijden tegen GVAV Rapiditas (2-1) en DTD (2-2) goed voor de dag kwam. En daarnaast met de “vormcrisis” die de Snekers momenteel in de competitie parten lijkt te spelen. In de laatste twee competitieduels wist men geen punten en geen doelpunten te produceren en moest men maar liefst zes tegentreffers incasseren.

Trainer Erik van der Meulen weet dat na de desastreus verlopen wedstrijd tegen Helpman waarin LSC 1890 verdedigend niet echt een solide indruk maakte en aanvallend ondanks een aantal kansen niet het scorebord wist te beroeren, vooral aan een gebrek aan scherpte. Hoewel de oppositie afgelopen zondag in het oefenduel met vierdeklasser Oosterlittens niet al te uitbundig was, leek de scherpte toen bij vlagen weer daar te zijn. Diezelfde focus – en dat schreven we in de voorbeschouwing op de klassieker tegen LAC Frisia 1883 ook al – heeft LSC 1890 de komende periode broodnodig, wil men bij de stoelendans om de titel in twee K niet zonder stoel komen te zitten.

Bron: http://pengel.weebly.com