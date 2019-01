Veilig Verkeer Nederland: ‘Op de fiets even niets’, ook in Sneek  

Sneel-Er gebeuren steeds meer ongelukken door het gebruik van social media op de fiets. Vanaf de brugklas zien wij kinderen met oordopjes in muziek luisteren en whatsappen of tweeten onderweg. Levensgevaarlijk! Om deze boodschap breder te verspreiden gaat Veilig Verkeer Nederland (VNN) een samenwerking aan met Onderwijsbureau Semko.

Groep 7 en 8 krijgt een interactieve verkeersles van twee uren. Er zijn gesprekken over verkeersgedrag. Wat zijn de gevolgen van bellen, appen en muziek luisteren in het verkeer? Om leerlingen echt te laten ervaren dat tekstberichten sturen en fietsen tegelijkertijd niet gaat, gaan zij vervolgens in een aansluitende les van Traffic Skills fietsen in een virtuele omgeving. Zij krijgen hierbij de opdracht om een tekstbericht te versturen. Doe dit maar eens zonder brokken te maken!

Anouck Veenstra (VVN) en Meindert Tjerkstra (Onderwijsbureau Semko) zijn blij met de samenwerking. Wij gaan in Sneek de scholen in en geven de kinderen actief les over ‘Op de fiets even niets’ met als doel verkeersveiligheid. De lessen starten vanaf maart, scholen worden actief benaderd om mee te doen.