Stijlvol en duurzaam tuinmeubilair

Sneek- Sinds begin dit jaar is Sneek een onderneming rijker; “DeMooieTafel.nl”. Het bedrijf heeft als doel: Stijlvol en zeer duurzaam tuinmeubilair leveren. Naast een aantal standaard modellen kunnen de buitenmeubels op maat gemaakt worden. Altijd wordt gebruik gemaakt van tijdloze ontwerpen en de meest duurzame materialen. Zo willen de ondernemers producten leveren die toekomstproof zijn, in ontwerp en in levensduur. Het team bestaat uit 4 jonge ondernemers.

Tijdens onze opleiding aan de ROC Friese Poort te Sneek zijn we in contact gekomen met het bedrijf Deckx Bamboo in Sneek. We waren onder de indruk van het materiaal, hoe mooi het was en ook nog eens heel duurzaam. Bamboe heeft namelijk net zo’n lange levensduur als de beste hardhoutsoorten. Daarnaast ziet het er minstens zo mooi uit en er is geen oerbos voor gekapt. Ons viel op dat het materiaal al wel gebruikt werd voor bijvoorbeeld bruggen en vlonders vanwege het mooie en tevens duurzame karakter, maar dat er nog geen buitenmeubilair van verkrijgbaar is. Zo is eigenlijk het idee ontstaan. Naar aanleiding hiervan hebben wij marktonderzoek gedaan naar tuinmeubilair, kwaliteit van de gebruikte materialen, leveranciers en prijzen. Wil je wat moois, dan betaal je de hoofdprijs, maar zelfs dan laat de kwaliteit te wensen over zo bleek uit het onderzoek, dat moest beter kunnen!

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal modellen. Los van het tijdloze design is enkel gebruik gemaakt van excellente materialen. Zo zijn onze onderstellen van roestvaststaal, zwaar gecoat of gegalvaniseerd. De schroeven en lijmverbindingen zijn afgekeken van de watersportindustrie. Alles om een product neer te zetten dat niet alleen mooi is maar ook een zeer lange levensduur heeft.

Maatwerk

Iedere bank of tafel wordt op klantspecificatie met de hand lokaal gefabriceerd. De klant is koning en wij gaan alleen voor 100% tevreden klanten. Moet de tafel breder of smaller? Dat kan! Ook een afwijkende kleur of afwijkende materialen behoren tot de mogelijkheid. De reacties op onze bamboe producten zijn unaniem enthousiast. Toch blijkt er ook vraag naar de houtsoorten Padouk en het goedkopere, lokale, Douglas. Deze varianten zijn toegevoegd aan het assortiment omdat het nog steeds aansluit bij onze duurzame visie.

Nieuwsgierig geworden? Een aantal van de producten zullen de komende tijd getoond worden in de showtuin van Terras en Trends in Sneek. Ook is het mogelijk het aanbod te bekijken op de website van de jonge ondernemers: www.demooietafel.nl