Roeisloep van duurzaam materiaal ontwikkeld bij ROC Friese Poort 

Sneek- Studenten van de opleiding Scheeps- en jachtbouwkundige van de afdeling Maritieme Techniek in Sneek bouwen een roeisloep. Dit doen zij op de opleidingswerf van ROC Friese Poort. De sloep wordt onder andere ingezet tijdens de Vogalonga, een grote internationale roeiwedstrijd in Venetië.

Praktijk gestuurd leren

Ids Bonga en Jurjen Beeker bouwen de sloep op de opleidingswerf van ROC Friese Poort in Sneek. Zij zitten in het vierde jaar van de opleiding Scheeps- en jachtbouwkundige. Het idee voor de duurzame sloep ontstond door een lang gekoesterde wens van ROC Friese Poort. Zij bedachten om met een groep studenten mee te doen aan de grote roeiwedstrijd Vogalonga. Bijzonder is dat de studenten alles zelf doen: tekeningen maken, materialen uitzoeken en vervolgens de sloep zelfstandig bouwen. De sloep heeft een lengte van 10 meter en is 2,6 meter breed.

Vogalonga

Momenteel zijn de studenten hard bezig de sloep op tijd klaar te krijgen voor de 32 kilometer lange roeiwedstrijd. Vogalonga staat internationaal hoog aangeschreven en vindt traditioneel plaats op Pinksterzondag. “Onze studenten Ids en Jurjen verzetten veel werk. Ik sta versteld van hun enthousiasme en energie. Uren vrije tijd offeren zij op voor de bouw van de boot, het zijn echt toppers,” aldus senior instructeur Maritieme Techniek Hette van der Meer. ‘Bijzonder aan dit project is dat de studenten alles zelfstandig uitvoeren, van een tekening maken tot de romp bouwen. Zo leren ze natuurlijk het allermeest!’

Duurzaam materiaal

De materialen die worden gebruikt voor de bouw van de boot zijn grotendeels duurzaam. De composiet is gemaakt van bio-hars in combinatie met gerecycled petflessenschuim en is vervolgens versterkt met vlas. Deze materialen worden geleverd via Paul Dijkstra composites, een bedrijf uit Uitwellingerga die ook feedback geeft over de bouw van de sloep. Er is gekozen voor dit materiaal omdat het waterbestendig is, jaren lang goed blijft en het goed is voor het milieu. Tijdens Boot Holland van 8 t/m 13 februari is de sloep in het WTC Expo te bewonderen. Ids en Jurjen zijn aanwezig om bezoekers meer te vertellen over de sloep en de bouw.

Op de foto: Ids bonga(links) en Jurjen Beeker