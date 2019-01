Sneek- Vandaag blijft het zo goed als droog of het is nog een buitje deze morgen. Naast bewolking hebben we opklaringen, dit bij een wind die uit het zuidwesten waait, later draait ze naar het zuidoosten. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan een 4 graden.

Komende avond eerst nog opklaringen en daalt de temperatuur iets onder nul. Vannacht neemt de bewolking toe, het blijft droog.

Morgen een koude bewolkte dag en volgt in de middag (natte) sneeuw. Het gaat meest om lichte sneeuwval, mocht het even goed doorsneeuwen, dan kan het wit worden bij een temperatuur rond het vriespunt. Verder waait er een zuidoostelijke wind en is de maximumtemperatuur 2 graden.

In de avond nog lichte sneeuwval, later in de nacht wordt het droog. Temperatuur iets onder nul.

Donderdag verloopt droog met opklaringen, wind dan zuidwest tot zuidoost, temperatuur 0 tot 3 graden. In de nacht naar vrijdag lichte vorst met later in de nacht een storing die opnieuw sneeuw gaat geven wat overgaat in regen.

Dirk van der Meer