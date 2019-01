Meer mensen aan het werk dankzij Pastiel

Sneek- Kandidaten bij Pastiel vonden in 2018 sneller een baan. ‘De arbeidsmarkt trekt sterk aan en daar hebben we van geprofiteerd,’ vertelt Joke Bandstra, manager van Pastiel. Pastiel begeleid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam werk. Werkgevers zijn in deze tijd meer bereid mensen met een grotere afstand een kans te geven. Door het werkgeversnetwerk van Pastiel kan de match tussen werkgever en werknemer vaak snel gemaakt worden.

Hoge uitstroom in De Fryske Marren

In 2018 daalde het uitkeringsbestand van gemeente De Fryske Marren met maar liefst 13%, van 896 naar 780 uitkeringsgerechtigden. Daarmee is de daling van 10% in 2017 ruimschoots overtroffen.

Dat het uitkeringsbestand de laatste jaren zo snel daalt, komt doordat steeds meer mensen via Pastiel een werkplek krijgen. De Fryske Marren biedt al haar inwoners die een uitkering aanvragen een traject aan bij Pastiel. Concreet betekent dit dat 180 mensen door Pastiel aan een baan zijn geholpen. Daarnaast controleert De Fryske Marren strenger bij de aanvraag van een uitkering. Ook het economisch herstel levert een positieve bijdrage.

Mooi resultaat

Wethouder Luciënne Boelsma: “Nu de economische wind mee zit, zet De Fryske Marren alles op alles om zo veel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te krijgen. Iedereen moet namelijk de kans krijgen om mee te profiteren van de verbeterde economie. Ik ben bijzonder trots op de resultaten die De Wurkjouwer en Pastiel in onze gemeente hebben bereikt. Zij hebben veel mensen een mooie toekomst geboden.”

Feiten & cijfers

Gemeente De Fryske Marren maakte volop gebruik van Pastiel en voor deze gemeente behaalde Pastiel de hoogste uitstroom van 78%: concreet 180 mensen naar een betaalde baan!

De gemiddelde uitstroom in 2018 van Pastiel is 67% en in 2017 was dit 63%.

Gemeente Sudwest-Fryslan 69%

Gemeente de Waadhoeke 57%

Gemeente Harlingen 64%

Over Pastiel

Wij geloven dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Bij Pastiel ontwikkelen we onze kandidaten tot zij klaar zijn voor duurzaam, betaald werk. Wij gaan zorgvuldig om met onze kandidaten én onze werkgevers. Want werkgevers uit de regio zijn de partners van Pastiel op de arbeidsmarkt. Wij kennen de werkgever en vullen vanuit hun perspectief vacatures in. Niet alleen op basis van functie-eisen, maar ook op basis van persoonlijke eigenschappen van de werknemer. Kortom: wij vinden de juiste kandidaat, op de juiste plek en bij de juiste werkgever.