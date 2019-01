Kerstpakkettenactie ROC Friese Poort levert 9.000 euro op voor Kinderhulp

Sneek- De kerstpakkettenactie van ROC Friese Poort leverde dit jaar 9.000 euro op voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Ieder jaar met kerst kiest de onderwijsorganisatie een maatschappelijk doel waaraan medewerkers een donatie kunnen doen. Zo’n 360 medewerkers kozen ervoor om 25 euro van hun kerstpakket te doneren aan kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Dit bedrag besteedt Kinderhulp in het verzorgingsgebied van ROC Friese Poort: Friesland en Flevoland. Vandaag overhandigde Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort, de cheque aan Kinderhulp.

Kerstpakkettenactie: bijdrage leveren aan omgeving

Alice Muller: “Als ROC staan we midden in de maatschappij en leveren daaraan graag een bijdrage. Dit jaar hebben we heel bewust gekozen voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Want wij vinden dat armoede voor kinderen en jongeren geen beletsel mag zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu sport, muziek, een dagje uit of een laptop is. Net zoals wij ook vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Bijna een kwart van onze medewerkers heeft dit jaar voor de donatie gekozen heeft. Samen met Kinderhulp kunnen we nu de kinderen en jongeren in onze regio die het nodig hebben een handje helpen.”

Nationaal Fonds Kinderhulp: ieder kind moet erbij kunnen horen

“Kinderen die in armoede leven, merken dat het hele jaar door. Hun schoenen gaan kapot, hun fiets wordt te klein, ze hebben schoolspullen nodig. En nergens is geld voor…” vertelt Ilse de Voogd van Nationaal Fonds Kinderhulp. “Heel veel dingen zijn voor hen niet vanzelfsprekend. Wij, Nationaal Fonds Kinderhulp, helpen deze kinderen, door simpele dingen zoals zwemlessen, een fiets of een laptop mogelijk te maken. En met dit prachtige bedrag kunnen wij veel: heel veel! Dank jullie wel!”

In Nederland groeien meer dan 300.000 kinderen op in armoede. Zij voelen zich hierdoor vaak buitengesloten, kunnen niet altijd meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben vaak volwassen zorgen. Een kleine bijdrage kan dan een wereld van verschil betekenen.