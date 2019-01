Heeg onderzoekt Hegemer Mar als mogelijkheid voor dorpsverwarming

Heeg- Het Heegermeer gebruiken om huizen en bedrijven te verwarmen. Met dat idee is energiecoöperatie Duurzaam Heeg op dit moment bezig. Het dorp heeft onlangs groen licht gegeven voor verder onderzoek naar plannen voor deze collectieve energievoorziening. De coöperatie probeert het dorp energieneutraal te maken en dus ook los te koppelen van aardgas. Maar daarvoor moet wel iets in de plaats komen.

Het idee bestaat uit het ontwikkelen van een systeem waarbij er in de zomer relatief warm water uit het meer zo’n 160 meter diep de grond in wordt gepompt. Dat nog steeds warme water wordt later wanneer er behoefte aan is met een warmtewisselaar weer omhoog gepompt en levert energie op om huizen en andere gebouwen mee te verwarmen. Het is een bestaande technologie die goed werkt.

Haalbaarheidsonderzoek

De coöperatie krijgt hulp van veel partijen, maar het is nog niet zeker of het plan ook echt doorgaat. De haalbaarheid wordt nu onderzocht. Wanneer het financieel gunstig is met voldoende deelnemers zou de installatie mogelijk in 2021 aangelegd kunnen worden.

