Achttal ook volgend seizoen bij Sneek Wit Zwart

Sneek- Sneek Wit Zwart, momenteel lijstaanvoerder in de eerste klasse F, heeft het contract Harvey de Boer, Matts Bruining, Kevin Huitema, Han Miedema, Alwin Velds (foto) , Gerben Vissier, Stefan Westhof en Martijn Zwaga met een jaar verlengd. Deze acht zijn derhalve ook in het seizoen 2019-2020 in het wit-zwart te bewonderen.

Eerder werd door de Sneker club met hoofdtrainer Germ de Jong en assistent-trainer André Semplonius al overeenstemming bereikt over een langer verblijf op Tinga.

Keeperstrainer Sjouke Kingma vertrekt daarentegen bij de club en gaat volgende seizoen in dezelfde functie bij Buitenpost aan de slag, terwijl aanvaller Jorn Wester kenbaar heeft gemaakt, dat hij na dit seizoen de overstap naar stadgenoot LSC 1890 maakt.

Foto: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com