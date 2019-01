Uitwellingerga- Een woonboot in de jachthaven Van der Veen in Uitwellingerga is zondagmiddag voor een deel gezonken. De oorzaak daarvan is nog niet duidelijk.

De brandweer was snel ter plekke bij de haven aan de Brêgesleatswei, maar kon niet voorkomen dat de woning voor een deel onder water raakte.

Ze kregen de woonboot ook niet meer boven water. De eigenaar moet nu een particulier bedrijf inschakelen om dat te doen.

Bron: www.omropfryslân.nl