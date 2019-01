Sonnema deelname Dutchweek Gerlos 2019

Sneek- Ook in 2019 is Sonnema Berenburg weer van de partij: samen met Dutchweek maken we er in Oostenrijk spannende wintersportweken in Aprѐs-ski sfeer van. De Sonnema fans maken bij aankoop van een fles Sonnema Berenburg 1 liter, kans op een fantastische trip voor 4 personen naar Dutchweek Gerlos in maart 2019.

De retailactie van Sonnema Berenburg ‘Win een trip voor 4 personen naar Dutchweek Gerlos 2019’ staat op het punt van beginnen. De distributie naar de winkels van de actielabels is gepland per half december 2018. De actie zelf en alle communicatie eromheen begint vanaf 1 januari en loopt tot en met 1 maart 2019, de winnaars worden op 6 maart bekend gemaakt. Het enige dat de consument hoeft te doen is de unieke code, geprint op de halshanger, in te vullen op de actie website en een motivatie schrijven waarom zij de uitverkoren moeten worden om met Sonnema mee te gaan naar Dutchweek Gerlos.

Om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan de actie te geven zal ondersteuning op diverse manieren plaatsvinden, met een focus op online advertising via Facebook, Instagram en Youtube. Door middel van korte filmpjes zullen we de doelgroep bekendmaken met deze actie. Ook op de winkelvloer zal hieraan veel aandacht worden besteed.

Voor de handel is daarvoor een incentive-programma opgesteld. De handel wordt op deze manier optimaal bij de actie betrokken.