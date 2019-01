Neptunia recht de rug in Enschede

Enschede- De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben zich uitstekend gerevancheerd van het teleurstellende gelijkspel van vorige week. In Enschede werd EZC op zondag met 12-15 verslagen.

De Snekers waren nog niet helemaal wakker bij aanvang van de wedstrijd. Binnen no-time stond de thuisploeg met 3-0 voor en moest er geknokt worden voor iedere meter. De ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen kwam steeds lekkerder in de wedstrijd en schakelde EZC vakkundig uit. Verdedigend, waar heren-twee doelman Charlie de Vos het fort bewaakte, was Neptunia weer erg sterk en op het aanvallend vlak was de Sneeker equipe ook volledig op dreef. Met nog twee minuten te spelen werd de 10-15 bereikt, Neptunia liet EZC nog even gaan en incasseerden zo nog twee goals maar de strijd was al lang en breed beslecht.

Aanstaande zaterdag speelt Neptunia’24 weer thuis, tegen Deltasteur uit Kampen. De aanvang is om 17:00.

Doelpunten Neptunia’24: Rutger van Leeningen(4x), Rick Lunter (3x), Arjen van Leeningen en Sander van der Molen (beiden 2x), Burak Caglar, Niels van der Zweep, Rudi van der Veldt en Dennis van der Veldt (allen 1x)