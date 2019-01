Kwakkelweertje

Sneek- Na een vrij zacht en nat weekend, gisteren alleen al 9 mm, gaan we deze week weer over op de kwakkeltoer oftewel in de nacht vorst, overdag 2 tot 4 graden en valt er geregeld winterse neerslag. Vooral woensdag en donderdag zijn de sneeuwkansen groot en op die beide dagen ligt de temperatuur overdag niet ver boven nul.

Vandaag een overgangsdag naar het koudere weer. Vanmorgen bewolkt en vallen er enkele buien, buien met naast regen ook hagel en in het oosten en zuiden van de provincie is ook wat natte sneeuw mogelijk. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot (vrij) krachtig uit het noordwesten. Vanmiddag opklaringen, maar ook dan is nog een bui mogelijk. De temperatuur komt rond de 4 graden uit, in een bui lager.

Komende nacht opklaringen, nog een enkele winterse bui en de temperatuur komt rond nul uit.

Morgen een enkele winterse bui, tussen door zien we de zon. De temperatuur opnieuw een 4 graden als maximum, deze daalt in de avond tot het vriespunt en in de nacht naar woensdag hebben we met lichte vorst te doen. De wind morgen is zuidwestelijk, in de avond en nacht zuidoostelijk. De woensdag volgt met (natte) sneeuw.

Dirk van der Meer