Sneek- De vijftienjarige Eryk woont met zijn moeder, oma en overgrootmoeder in een klein dorpje in Polen. Zijn vader is er lang geleden vandoor gegaan en speelt geen rol in zijn leven. Eryk heeft een te intieme relatie met zijn manipulatieve moeder en is verliefd op zijn buurmeisje van dertien, Klaudia. Maar hij kent het verschil niet tussen misbruik en liefde.

Afkomstig uit Polen

Te zien op dinsdag, 29 januari 2019 om 20:00

Genre Drama

Speelduur 86 minuten