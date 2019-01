Effectieve goede voornemens met acupunctuur

Sneek- Ruim 30 procent van alle Nederlanders heeft één of meerdere voornemens voor het nieuwe jaar. Gezonder eten, meer sporten, stoppen met roken en minder stress zijn de meest voorkomende. Helaas houdt meer dan de helft de goede voornemens niet vol. Wat velen echter niet weten is dat de Chinese geneeswijze acupunctuur effectief en veelzijdig kan worden ingezet bij het realiseren van de goede voornemens.

Bij een hoge werkdruk, de druk van buitenaf door social media en de vele verplichtingen die we aangaan is stress een veelvoorkomende klacht wat onder andere kan leiden tot hoofd- en rugpijn of vermoeidheid. Mentale en lichamelijke spanning staan hierbij in directe relatie tot elkaar. Josyn Hylkema (foto), eigenaar van Acupunctuur by Josyn: ‘’Wat ik in de praktijk vaak zie is dat mensen te lang doorgaan met spanning opbouwen. Hierdoor ontstaat er als het ware een sneeuwbaleffect, waardoor er steeds meer klachten bij komen. Met acupunctuur verminder je dit op zowel lichamelijk als mentaal vlak. Hierdoor zal de energie weer beter gaan stromen en zullen de klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.’’

Stoppen met roken en fitter worden

Acupunctuur helpt niet alleen bij het verminderen van stress, maar is een bewezen effectieve methode om het stoppen met roken of het fitter worden te ondersteunen. Zo neemt met acupunctuur bijvoorbeeld de behoefte om te roken af en komt het lichaam beter in balans. Ook bij het fitter worden ondersteunt deze Chinese geneeswijze. Josyn: “Acupunctuur helpt bij het aanvullen van de energiebalans. Dit zorgt ervoor dat men zich minder vermoeid voelt. Ook voor sporters kan het veel betekenen. Zo helpt het bijvoorbeeld blessures te voorkomen of te verminderen.”

Hulp nodig?

Acupunctuur by Josyn uit Sneek helpt de goede doelstellingen voor 2019 te behalen. Er wordt gekeken wat nodig is om verandering teweeg te brengen. Dit is mogelijk door middel van acupunctuur en leefstijladviezen. Acupunctuur wordt ook in 2019 (gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekeraars. Meer informatie? Kijk op acupunctuurbyjosyn.nl.