Column- ‘Alles aan ’t electriek? Denk van nie…’

Sneek- Van ’t gas af, stelt de Haage politiek. Over tien jaar geen auto’s meer op benzine of diesel, nu al bouwen we gasloze woningen. Betekent dus dat we allemaal met alles aan het electrisch gaan?Leuk bedacht door de pommeranten in Den Haag, maar kan dat wel? Trekken zonnepanelen en windmolens dat allemaal?

Kom je thuis, net na vijven, doe je de auto aan het electriek, het licht aan, de thermostaat van de vloerverwarming hoger, kook je met inductiekookplaat. De telefoon aan de oplader, de computer en de TV aan, want je wilt toch ook weten wat er gebeurt, naar een muziekje luisteren of GTST kijken. Doe je nu toch ook? En… de wasmachine moet ook nog ff draaien. Even later wordt de vaatwasser vol gestald…

En denk eens aan gezinnen, bedrijven en overheid.

Even voor alle duidelijkheid: een luchtwarmtepomp verwarmt buitenlucht tot kamertemperatuur met stroom.

Piet Paulusma

Die stroom betrekken we met z’n allen van zonnepaneeltjes en windmolentjes. Moet je overigens wel zon en wind hebben. Rond de Kerstdagen, Oud en Nieuw en de eerste helft van januari was het behoorlijk bewolkt met weinig wind. Stel dat Piet Paulusma gelijk krijgt en het inderdaad flink gaat vriezen. Dan moet de luchtwarmtepomp voor de vloerverwarming wel echt aan ’t werk: van min 10 naar plus 20 graden.

Denk niet dat we dat allemaal voorelkaar krijgen met alleen maar electrisch. Denk dat er ook gekeken moet worden naar andere bronnen. Waterstofgas bijvoorbeeld: Een schone onuitputtelijke energiebron met als restproduct drinkwater. De productie is nog te duur. Maar toch is ons eigen SHELL al druk bezig met het uitrollen van een netwerk in Duitsland. Dat doen ze niet voor niets. Met alles aan het electriek én vrieskou wordt het een kwestie van ‘’schemeren’’ met de jas aan in de kamer. Mooi dat D’66 € 8.000 subsidie wil geven voor een elektrische auto, maar ik zit liever in een warm huis.

Bonne van der Valk