Sneek – Vanmorgen buien, vanmiddag droger, in de avond en nacht weer regen. Wind zuidwest en draait naar noordwest, neemt toe tot (vrij) krachtig. Temperatuur 8 graden, later dalende naar 5. Komende nacht 3 graden.

Morgen eerst bewolkt, later opklaringen en valt er her en der een bui. Noordwestelijke wind, 6 graden. De dagen daarna kouder, in de nacht lichte vorst, overdag 2 tot 5 graden met vooral op woensdag en donderdag neerslag en dan in de vorm van ( natte) sneeuw.