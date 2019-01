Arnhem – De volleybalsters van VC Sneek hebben zondag met 3-1 verloren bij een bezoek aan Talentteam Papendal Arnhem. De setstanden waren 25-23, 16-25, 28-26 en 25-20.

Sneek staat op de derde plaats in de eredivisie en had meer dan twee keer zoveel punten als het Talentteam. Dit was zondag desalniettemin niet terug te zien. De ploeg van Paul Oosterhof kwam na het verlies in de eerste set nog redelijk sterk terug, maar na het verlies van de spannende derde set kon Sneek niet opnieuw terugkomen.