KV de Waterpoort wederom verslagen

Sneek – Nog altijd puntloos sinds de jaarwisseling, was de selectie van korfbalvereniging de Waterpoort erop gebrand twee zeer belangrijke punten in eigen huis te houden afgelopen zaterdag. CSL uit Britsum stond op het programma. In het verleden was dit niet geen gemakkelijke tegenstander gebleken, maar ook zeker niet onmogelijk.

Aanvankelijk leek geen van beide teams sterker dan de ander, maar al gauw nam CSL het voortouw. De Sneekers bleven gedurende de eerste helft in het kielzog van de uitploeg maar waren niet in staat om de wedstrijd naar eigen hand te zetten. In de rust benadrukte coach Nico Kraan om verdedigend de druk op te voeren. CSL bleef echter scoren en hoewel de Waterpoorters gedurende een korte periode meer grip leek te krijgen op de wedstrijd, konden ze geen aansluiting vinden. Ondanks menig doelpunt van Tessa Remery en een goede invalbeurt van Paul Damstra, bleef CSL aan de leiding en gaf deze niet meer uit handen. De scheidsrechter floot uiteindelijk af met een stand van 20-24.

Aankomende zaterdag speelt KV de Waterpoort 1 weer thuis in de Schuttersveldhal. Ditmaal tegen koploper Ritola.