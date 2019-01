Even nagenieten: Sneek en omstreken in de sneeuw

Sneek – We hebben er even op moeten wachten, maar het heeft afgelopen week eindelijk gesneeuwd en dit leverde prachtige (drone)beelden op. Helaas heeft de regen de straten weer schoongespoeld en is er geen sneeuwvlok meer te bekennen. En of je nou gek op bent op de sneeuw, of helemaal niet: deze beelden, gemaakt door Dirk van der Meer, laten ons zeker nog even nagenieten van de witte wereld!