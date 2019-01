Druiven zijn zuur voor ONS Sneek 

Sneek- Nadat de ploeg van trainer Paul Raveneau tegen ASWH twee keer op voorsprong kwam, moest ONS Sneek in de 90ste minuut toch nog met een nederlaag genoegen nemen. Grote man aan de zijde van de bezoekers was invaller Fabian Korporaal die zowel de 2-2 als de winnende treffer voor zijn rekening nam en daarmee de druiven op “South Park” extra zuur liet smaken.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de overwinning terecht kwam bij de ploeg die daar deze middag toch het meeste aanspraak op mocht maken. Afgezien van de openingsfase ging er van ASWH dat gemakkelijker voetbalde, namelijk net iets meer dreiging uit, al ging dat niet of nauwelijks gepaard met echt grote kansen.

De eerste, echt grote kans was overigens voor de thuisclub en leverde meteen de openingstreffer op. Nadat in de openingsminuut een actie van Nick Burger in een corner resulteerde en Serge Fatima uit die hoekschop net naast kopte, leek een aanval over links dood te bloeden. De aanval werd echter met een pass op Denzel Prijor nieuw leven ingeblazen en uit diens voorzet tikte Martijn Barto achter het standbeen langs op fraaie wijze de 1-0 achter doelman Stef Doedée. Die voorsprong was op dat moment verdiend, want ONS kwam beter uit de startblokken dan ASWH.

Er leek voor de Snekers dan ook geen vuiltje aan de lucht, totdat doelman Barry Ditewig de bal bij een dieptepass buiten de zestien met de hand beroerde en ASWH een vrije trap kreeg. Die werd door Mels van Driel strak in de linkerhoek geschoten en die gelijkmaker had toch het effect van een mokerslag. ONS kwam vervolgens namelijk niet meer aan aanvallen toe, terwijl de gasten zo nu en dan hun tanden lieten zien. Ale de Boer haalde bij acties van Ismael Yilderim en Lester Pires echter de angel eruit en zag dat een poging van Nick Slotboom doelman Ditewig niet kon verontrusten. Diezelfde Slotboom kwam in de slotminuut nog een keer op rechts door, doch zijn voorzet werd door de Sneker goalie vakkundig onschadelijk gemaakt.

Onschadelijk was ook de juiste kwalificatie bij de pogingen van de thuisclub, want bij een voorzet van Jelle de Graaf wist ASWH de situatie eenvoudig te klaren, al was er wel appel voor hands. De arbiter van dienst liet het fluitsignaal echter terecht achterwege en zag vervolgens dat de thuisclub een countermogelijkheid heel matig uitspeelde en dat Curty Gonzales met een voorzet vanaf links niets en niemand bereikte.

De tweede helft begon met een hoekschop van ASWH waaruit de vrijstaande Lester Pires over kopte. Aan de andere kant verdween een kopbal van Gonzales via Clarence Bijl over de achterlijn, waarna Serge Fatima uit de toegekende hoekschop over kopte. Dat alles gebeurde in een fase, waarin het niveau niet al te hoog was en waarin de opbouw bij ONS zeer moeizaam verliep. De beste en enige kans was in die fase dan ook voor ASWH, doch bij de inzet van Ismael Yilderim ontbrak de juiste richting, terwijl niet veel later een vrije trap van Van Driel via Peter Verhoeve naast de Sneker goal belandde.

Een goal leek dan ook eerder aan die kant te vallen dan aan de overkant, totdat Curty Gonzales in de 68ste minuut op links een doorgeschoten bal oppikte en diens voorzet ietwat ongelukkig tegen de hand van de al genoemde Verhoeve terechtkwam. Strafschop, aldus de arbiter, die door Michael Lanting onberispelijk werd benut (2-1). Daarmee leek het muntje toch de Sneker kant op te vallen en in de daarop volgende minuten liet ONS meer zien dan het uur daarvoor. Eerst werd een inzet van Jelle de Graaf geblokt, waarna Martijn Barto op aangeven van de inmiddels ingevallen Yumé Ramos in de korte hoek net naast schoot. Vervolgens resulteerde een combinatie tussen De Graaf, Lanting en Ramos in een kopbal van laatstgenoemde en kopte Gonzales uit een voorzet van Ramos over.

Op dat moment leek de 3-1 en de beslissing eerder aanstaande dan de gelijkmaker, maar ook nu werd een ander scenario realiteit. Met nog tien minuten op de klok bracht ASWH Fabian Korporaal binnen de lijnen en twee minuten later liet de invaller uit een hoekschop van dichtbij met zijn eerste balcontact de 2-2 noteren. ONS probeerde vervolgens met Jan Dommerholt voor Jelle de Graaf alsnog de zege te forceren en had bij een kopbal van Serge Fatima (snoeihard op de lat) het geluk ook niet aan zijn zijde.

Dat geluk hadden de bezoekers daarentegen wel, toen de Sneker defensie na een aanval over links de bal niet goed wegwerkte en Korporaal vanaf een metertje of twaalf de bal in de linker benedenhoek schoof (2-3). Vervolgens probeerde ONS met de moed der wanhoop nog een punt te pakken, maar het enige dat de thuisclub in de toegevoegde tijd nog pakte, was een rode kaart voor trainer Paul Raveneau die zijn ongenoegen over een afgefloten actie iets te nadrukkelijk liet blijken.

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com/