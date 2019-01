Sneek- Gisteravond ging Het Bolwerk even terug in de tijd met ‘David Bowie’. Heerlijke opzwepende gevoelige muziek waar het publiek helemaal op uit z’n dak ging met Prof. Nomad Session – Tribute To David Bowie.

Fotografe Ankie Rusticus was aanwezig en maakte de volgende fotoreportage voor GrootSneek.