Biljartgroep Sneek verdubbelt zijn capaciteit

Sneek – Biljartgroep Sneek is in 2015 opgericht met het doel een gezellige middag te hebben, contacten te leggen met 50 plussers die biljarten een leuk tijdverdrijf vinden en niet de behoefte te hebben om bij een echte biljartclub te spelen. Het sociale aspect is belangrijker als de prestatie.

Het biljarten wordt serieus genomen: er worden wedstrijden gespeeld en een competitie bijgehouden. De groep bestaat momenteel uit ongeveer 45 mannen waarvan er elke donderdag 25 tot 30 komen biljarten en zeker niet onbelangrijk: een gezellige middag hebben.

Het concept; laagdrempelig biljarten zonder de echte biljartetiketten zoals bij bondclubs slaat erg aan, zeker door de tekst in ons loge, ‘waar ontspanning net zo belangrijk is als prestatie”.

De locatie waar elke donderdag gespeeld wordt, is Biljartschool Dirk van Veen, Alexanderstraat 3, Sneek.

In de Biljartschool zijn er zes biljarttafels beschikbaar.

De Biljartgroep Sneek kent geen bestuursstructuur en is zo ingericht dat het zich zelf in stand kan houden. Een hele middag biljarten kost € 2,60 en wordt afgerekend bij de eerste consumptie. Elke eerste donderdag van de maand is er een toernooi en word de inleg omgezet in leuke prijzen. Echter is er al enige tijd een stop voor nieuwe aanmeldingen op de donderdagmiddag.

In overleg met de Biljartschool is besloten de maandagmiddag ook onder de Biljartgroep Sneek te laten vallen. Hierdoor ontstaat er ruimte om geen nee meer te hoeven zeggen. Bij voldoende aanmeldingen zijn er dan ook zes biljarttafels beschikbaar.

Kom gerust langs op maandagmiddag, een keu is beschikbaar en maak kennis met de biljarters die er al zijn.

Voor meer informatie: j.c.m.vandijk@home.nl