Sneek – De literaire bijeenkomst met Ilja Leonard Pfeijffer op woensdag 30 januari a.s. is verplaatst naar de Noorderkerkzaal, ingang Atrium, Oud Kerkhof 11 Sneek. Wegens de grote belangstelling heeft de stichting LAS hiertoe besloten. De aanvang is 20.15 uur.

Pfeijffer staat momenteel in de belangstelling vanwege zijn recente roman Grand Hotel Europa.

Reserveren kan nog via www.stichtinglas.nl en bij Boekhandel Van der Velde.