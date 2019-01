Veelzijdige Inez Timmer met solomusical door Friesland

Sneek – Op 9 februari as. gaat de nieuwe AutoBioSolo ‘Vijf minuten voor aanvang!’ in de Noorderkerkzaal (van Theater Sneek) in première. Een blijmoedige rollercoaster die het publiek meezuigt in de mallemolen van het hectische leven van multi-artieste Inez Timmer en een unieke kans om de Friezin nog één keer te zien schitteren voordat ze bij de Nederlandse Reis Opera de rol van Mme Armfeldt zal spelen. In de musical ‘A Little Night Music’ zal ze namelijk met niemand minder dan de veelzijdige acteur Paul Groot, musicalster Susan Rigvava-Dumas, operatalent Laetitia Gerards en acteur Guido Spek schitteren.

In de nieuwe voorstelling ‘Vijf minuten voor aanvang!’ passeren bekende musical hits in alle talen, persoonlijke ontboezemingen, hemelhoge pieken en diepbedroefde dalen de revue. Een leven vol tegenstellingen die samengebracht zijn in een intieme en ontboezemende show door de ervaren theatermaakster Inez Timmer.

Onrust achter de coulissen, lichte paniek in de kleedkamer. De artiesten worden omgeroepen, de licht en geluidsmensen staan paraat. Er heerst een gespannen bedrijvigheid die het publiek ontgaat. Vijf minuten voor het begin van de voorstelling is het vaak een georganiseerde chaos in het hoofd van een artiest. Vragen, twijfels, onzekerheden… en dan is het tijd om te stralen. Altijd. Geen excuus. In deze solomusical vertelt Inez het verhaal van een internationale musicalartieste, steeds weer aarden in een ander land en aanpassen aan een andere cultuur. Een verhaal over roem, glitter en glamour en je tegelijkertijd moederziel alleen kunnen voelen.

De artieste van middelbare leeftijd doet een boekje open over jezelf staande houden in de internationale musicalwereld. Over de dreiging van de jongere generatie, het toppunt van je carrière, de hang naar succes en erkenning, het wezenloze gevoel dat je ergens de boot hebt gemist. Een leven van incasseren, steeds weer opnieuw beginnen. En het doorzettingsvermogen en moed die daarvoor nodig zijn. Een leven van audities, jezelf tot het uiterste drijven, van teleurstelling naar een uitverkochte zaal. En het ultieme doel: de staande ovatie van het publiek. Telkens weer. Kortom: een persoonlijke openbaring van Inez Timmer met een flinke doorkijk in de wereld van de internationale entertainmentindustrie.

Try-out: vr. 8 februari 2019 om 20.00 uur in Café Baard, Dekemawei 10 Baard Entree € 10,00

Première: za. 9 februari 2019 om 16.00 uur in Noorderkerkzaal Theater Sneek Entree € 12,00

Bezoek voor meer informatie, speellijst en achtergronden: www.theaterineziatief.nl

Biografie Inez Timmer

Met meer dan veertig jaar ervaring op de planken is de Friese Inez Timmer een unieke internationale musical-actrice, theatermaakster en zangeres. Ze speelde in Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig bekende musicals. In Straatsburg trad ze op met het Metropole orkest en met de musical ‘De klokkenluider van Notre Dame’ werkte ze in New York. Ze bevoer als artieste op cruiseschepen alle zeven wereldzeeën maar sinds 2012 heeft ze zich toegelegd op het spelen van intieme theatervoorstellingen in Nederland.

Haar laatste voorstellingen kregen lovende recensies in de diverse media en zijn in het hele land te zien in grote en kleine theaters en op bijzondere locaties. Een unieke kans om Inez Timmer nog een keer te zien schitteren voordat ze bij de Nederlandse Reis Opera de rol van Mme Armfeldt zal spelen. In de musical ‘A Little Night Music’ staat ze namelijk met onder andere Paul Groot (Frederik Egerman), musicalster Susan Rigvava-Dumas (Desiree Armfeldt), operatalent Laetitia Gerards (Anne Egerman) en acteur Guido Spek (bediende Frid) op de planken.