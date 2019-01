Pollepleats tweede populairste trouwlocatie van Friesland

Westhem – Westhem, 24 januari 2019. De Pollepleats in Westhem is wederom door TopTrouwLocaties.nl uitgeroepen tot 2e populairste trouwlocatie van Friesland. Dat maakte trouw-website TopTrouwLocaties.nl vandaag bekend.

De Pollepleats ontving, op Tsjerke in Terherne na, de meeste aanvragen van toekomstige bruidsparen via dit landelijke platform. Op de derde plek werd ingenomen door Tjaarda Oranjewoud.

Dit is de achtste keer dat het grootste trouwplatform van Nederland deze prijs uitreikt en de laatste twee jaar staat de Pollepleats steeds op nummer 2. Eelkje Koudenburg, sinds 1 januari dit jaar bedrijfsleidster van de Pollepleats, wil alles op alles zetten om komend jaar als winnaar uit de bus te komen. Volgend jaar zullen namelijk niet alleen het aantal aanvragen geteld worden, maar ook de cijfers die de bruidsparen aan de locatie geven.

De Pollepleats is een stelpboerderij gelegen aan het water van de Blauhúster Puollen, die in 2010 is verbouwd tot luxe meeting- en partylocatie. De locatie is te huur voor gezelschappen die willen feesten of vergaderen op een schitterende privéplek. Er kunnen 60 gasten blijven logeren, er is een wellness en een ijsbaan aanwezig.