Open dag basisscholen IJlst op woensdag 13 maart

IJlst – Op woensdag 13 maart van 9:00 uur tot 17:00 uur houden de OBS de Kogge en CBS de Twine uit IJlst een open dag. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen en sfeer te proeven op de twee basisscholen.

Op deze dag kunnen nieuwe ouders/verzorgers en kinderen zich oriënteren op en informatie krijgen over de scholen. Ook zijn er rondleidingen om de sfeer te proeven en is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de (kleuter) groep met het kind of de kinderen.

Komt 13 maart niet uit? Er kan dan gerust contact worden opgenomen met een van de basisscholen voor het maken van een afspraak.