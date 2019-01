NXT: het evenement voor MKB-ondernemers

Broek – Miedema Accountants en Wefabric web & marketing presenteren NXT: hét inspirerende event voor MKB-ondernemers in Friesland. Een selectie van imposante sprekers passeren de revue op donderdag 31 januari in de Broekster Tjerke in Broek.



Van idee tot evenement

Initiatiefnemers van dit evenement zijn Svea Reekers van Wefabric en Janet Miedema van Miedema Accountants. Reekers: “Vorig jaar liepen Janet en ik rond op de prachtige locatie van de Broekster Tsjerke. Ter plekke besloten we om hier een evenement voor onze relaties te organiseren. Een initiatief, ontstaan uit pure enthousiasme, waarbij onze geweldige opdrachtgevers nét zo enthousiast aansluiten. Een groot compliment, waardoor wij niet anders kunnen dan dit gave initiatief vol trots aan te kondigen. Oftewel: een evenement voor én door MKB’ers. Met fantastische sprekers, actuele onderwerpen, maar vooral met inspirerende bezoekers!”

Sprekers

Het NXT-event heeft imposante sprekers weten te rekruteren. Miedema: “Onze sprekers zijn één voor één ervaren en bevlogen ondernemers, denk hierbij aan Henk Pals, Arjan Postma, Michel van Kommer en Daan van der Hoeven. Dit spreekt ons en hopelijk onze bezoekers ook erg aan. Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats, waarvan we hopen dat er waardevolle connecties worden gelegd.”

Dagvoorzitter is Bram van Dijk, hij is techjournalist en bekend van onder andere RTL Z. Hij neemt de bezoekers van NXT mee in de wereld van ondernemen. Van starten met ondernemen, tot het verkopen van je bedrijf. Van vroeger naar nu en van hoogtepunten, naar soms een duwtje in de rug nodig hebben. Spreker Arjan Postma geeft zijn visie over de toekomst van ondernemen. Henk Pals neemt de bezoekers mee in de wereld van fusies en bedrijfsovernames en Michel van Kommer begon op zijn 26e een overhemdmerk from scratch. Hoe heeft hij het (internationale) ondernemen ervaren? Hij vertelt het tijdens NXT!

Gratis toegang

NXT wordt georganiseerd in de Broekster Tsjerke in Broek op donderdag 31 januari vanaf 15.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor dit evenement via https://www.nxtevent.nl/ . Toegang is gratis. Let op er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen, dus vol=vol.