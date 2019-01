Nattig weekend

Sneek – Op dit moment van schrijven vriest het nog matig in Sneek, -5.7 graden, in het noorden, oosten en zuidoosten van de provincie zelfs 6 tot 7 graden onder nul.

Vandaag beleven we een overgangsdag naar de dooi. Na 2 ijsdagen, gisteren bleef het kwik in Sneek steken bij -1.8 graden, komt zachtere lucht onze kant op. Dat merken vanmorgen al aan de bewolking en later valt hieruit sneeuw wat overgaat in regen. Dat zal al redelijk snel het geval zijn in het uiterste westen van Friesland, in het oostelijke deel blijft het het langst sneeuwen. Verder is er de ijzelkans, vorst zit in de grond en als de regen daarop valt kan het tijdelijk flink glad zijn. Het is vandaag dus een dag om flink rekening te houden met gladheid. De maximumtemperatuur wordt ook pas later op de dag bereikt, 4 graden in het westen van de provincie, 2 graden in het oosten. Er staat een stevige zuidoost tot zuidwestenwind.

Morgen zitten we in de zachte lucht, er valt af en toe lichte regen en de temperatuur klimt naar een 7 graden. Wind westelijk en is zwak tot matig.

In de nacht naar zondag geen vorst, 4 graden als minimum, zondag overdag periodiek regen en is het een 5 tot 7 graden. Later op de dag zakt ze naar 4 graden bij de draaiing van de wind naar het noorden. Maandag wordt de lucht op hoogte weer flink kouder en de buien die er vallen gaan gepaard met winterse neerslag.

De dagen daarna vallen er af en toe buien, in de nacht lichte vorst, overdag 3 tot 5 graden. Van stevig winterweer is dan eerst geen sprake meer.

Dirk van der Meer