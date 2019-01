Legend Reen Sneek nadert koploper tot één punt

Sneek – Door een ruime 7-3 thuisoverwinning op Statusbar Veendam nadert Legend Reen Sneek koplopers tot 1 punt. Afgelopen zaterdag deed Legend Reen Sneek goede zaken in de Superleague of Darts door met 7-3 te winnen van nummer 4 Veendam.

Door het verlies van koploper Café Kremer uit Vroomshoop tegen de nummer 2 Café de Dissel uit Staphorst is de strijd om het kampioenschap en promotie naar de Hoofdklasse weer helemaal open. Kremer en Dissel staan bovenaan op 1 punt gevolgd door Legend Reen Sneek. Zaterdag 26 januari speelt Legend weer thuis tegen de nummer 9 Café de Schout uit Hoogeveen. Aanvang van de wedstrijd is 13.00 uur en Café The Legend opent om 12.00 uur z’n deuren. Publiek is natuurlijk van harte welkom en de entree is gratis.