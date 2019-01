Koudum dicht de Vrijheid

Koudum – Na het grote succes van vorig jaar houden de vier galeries en het lunch-atelier uit de Hoofdstraat in Koudum ook nu weer een wervelende poëziemiddag op alle locaties. Met deze keer Nederlandstalige én Friestalige gedichten en liederen. In navolging van de Nationale Poezieweek is het centrale thema “vrijheid”.

Het programma start in het Beeldhouwcentrum (op nr. 4), waar belangstellenden worden ontvangen met koffie en thee. Aansluitend vindt hier een optreden van Ytsje Hettinga plaats. Vervolgens doen de bezoekers de overige galeries aan, elk met een eigen programma. In Galerie Kunst in Beweging (op nr. 1) belicht Connie Harkema de dichterlijke vrijheid en zorgt Anneke Piersma voor het Friestalige gedeelte. In Galerie Lytse Skientme (op nr. 26) treden het trio Laaghangend Fruit en de dichter Paul van Dijk op. Van Dijk publiceerde in 2018 zijn goed ontvangen debuutbundel Famke fan snie, waaruit hij ongetwijfeld zal voorlezen. In Galerie 13 Manen (op nr. 37a) draagt Gerda Veldman gedichten voor en sjongt Sjoukje van der Land Fryske lietsjes. Tot slot is er in het Lunch-Atelier (op nr. 24) een verrassende nazit.

Kosten: € 10, inclusief koffie/thee bij aanvang en hapje en drankje na afloop

Tijdstip: zondagmiddag 17 februari van 14.00 tot 17.00 uur

Aanmelden: vóór 13 februari via galerielytseskientme@gmail.com

Foto: Ella van der Meer