Hoe twee mensen in één bed passen – Sanne Schuhmacher

Sneek – Je kan alleen maar kijken door je eigen ogen. Je kan alleen maar ruiken door je eigen neus. Je kan alleen maar het denken van je eigen hersens horen. Hoe is het dan ooit mogelijk om echt samen te zijn?

In Hoe twee mensen in één bed passen gaat Sanne op onderzoek uit. Een voorstelling vol aanstekelijke verhalen en nieuwe Nederlandse theaterliedjes op een harp. Voor alle alleenslapers, samenslapers en twijfelaars.

Sanne schrijft toneel en speelt kleinkunst. Ze schreef toneelteksten voor onder andere BonteHond, NTjong en Oorkaan in samenwerking met Het Koninklijk Concertgebouworkest. In 2017 won ze de jury- en publieksprijs op het Utrechts Kleinkunstfestival.

Sanne is geselecteerd voor het Leids Cabaret Festival. Over twee weken is het al zover en staat ze in de grote zaal van de Leidse Stadschouwburg. Om de 25 minuten die ze daar gaat spelen alvast te try-outen speelt ze op 4 februari graag voor jullie in Lewinski.

Keuken geopend van 18:00 tot 19:30 uur.

Sanne speelt vanaf 19:30 uur.

Reserveer uw komst via de website van Lewinski!