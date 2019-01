Theaterstuk Krediet in Hommerts

Hommerts- Krediet is de Nederlandstalige opvolger van de succesvolle kroegtheaterstukken Katarsis, Kredo en Krimp. Op zondag 3 februari komen Ank Bijlsma en Gerrit Haaksma naar het dorpshuis ‘Oan it Far’ in Hommerts. Ze spelen het theaterstuk Krediet. Al jaren toeren de beide acteurs door de provincie Friesland met de door Gerrit Breteler geschreven theaterstukken die zich afspelen aan de bar van het fictieve café De Bonte Bok. Na 12 jaar wordt het tijd om de grenzen te verleggen. Er wordt gespeeld in theaters, cafés, dorpshuizen, boerderijen en schepen. Altijd rond de toog. Met het publiek binnen handbereik.

Krediet komt fan het Latijnse Credere en betekent ‘geloven of toevertrouwen’

Knilles heeft een lange reis gemaakt om te zoeken naar één van de oudste paardenrassen; de Ahalteke- het gouden paard. Op Ameland loopt nog nageslacht van dit edele dier. Knilles komt naar het café om hierover te vertellen. Hij ontmoet hier de Twentse Hetty, se schrijft een boek over een artiest die ze hartstochtelijk adoreert. De politicus, Peke van der Klamp, neemt al vast wat krediet op de democratie. Het zou mooi zijn wanneer juist Hetty kon zien hoe handig hij zich hierdoor slaat! En dan is er Jabke, het flexibel postkantoor. Ze sorteert de post aan de bar. Wat niet bestaat hoeft immers ook geen post te krijgen….Zo veel mensen, zo veel herkenbare verhalen.

De voorstelling in Hommerts begin om 17.00 uur. Kaartjes à €20,– p.p. incl. een kop koffie.

Opgave aan de bar van het Dorpshuis of via de mail: f.gietema@ziggo.nl

Schrijver: Gerrit Breteler

Actuers: Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma

Regisseur: Rients Gratama

Muziek: Gerrit Breteler

Arrangementen: Peter van der Zwaag

Pruiken: Arjen van der Grijn

Productieleiding: Anke Bijlsma

Geproduceerd door theaterstichting Ach, Mea Culpa

Foto Anja Postma