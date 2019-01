Sneker zanger Marco de Vries debuteert met ‘Ik leefde mijn leven’

Sneek- “Ik leefde mijn leven” is het eerste nummer wat uitkomt van Marco de Vries, en is samen met Frank van Etten tot stand gekomen in de studio in Apeldoorn. Het nummer gaat over het leven, en zal zeer herkenbaar zijn voor vele mensen. Marco de Vries uit Sneek is al vroeg begonnen met zingen.

Vroeger zat hij thuis naast de radio de liedjes mee te zingen. Later volgden er wat optredens in cafés en voetbalkantines, en zo is het begonnen. Toch heeft Marco op een geven moment het optreden even op een laag pitje gezet. Hij twijfelde, en dacht dat het hem niet zou gaan lukken om erkenning te krijgen in de muziekindustrie. Nu heeft hij die onzekerheid aan de kant geschoven en gaat er voor de 100% voor.

Met zijn prachtige debuut single “Ik leefde mijn leven”, blaast hij zijn carrière nieuw leven in. Marco is al 9 jaar gelukkig met zijn vrouw Stephanie, die hem in alles steunt, en samen hebben ze twee mooie kinderen. Marco de Vries is een vechter, als hij iets wil dan gaat hij ervoor. “Ik ben niet uniek, ik doe gewoon mijn best”, is zijn motto. Met dit mooie nummer hoopt Marco dat hij gehoord gaat worden op vele zenders door heel Nederland en zal 2019 de start zijn van een nieuw talent in Entertainment land!