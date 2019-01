Open Dagen Friesland College

Sneek- Een cybercaravan voor de deur én zorginstellingen open Het Friesland College zet aanstaande vrijdag en zaterdag de deuren weer wijd open. Er is van alles te zien én beleven. Opvallend: de praktijkroutes in de zorg zijn te verkennen in drie Friese instellingen. En in een mobiele escaperoom kunnen bezoekers op verschillende FC-locaties hun kennis op het gebied van ‘cyber security’ testen.

Alle locaties van het Friesland College in Leeuwarden en Heerenveen zijn op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 2019 open om informatie te halen, sfeer te proeven en – zoals altijd – vragen te stellen aan docenten én studenten. Zij kennen immers de praktijk.

Hier komen dit jaar voor het eerst Neibertilla in Drachten, De Waadwente in Dokkum en Anna Schotanus in Heerenveen bij als belangrijke partners in de praktijkroute van Friesland College-onderdeel School voor Zorg, Service & Welzijn.

In de praktijkroute gaan mbo-studenten vanaf dag 1 in de praktijk aan de slag en krijgen les – in de vorm van werkplaatsen – op deze locaties. In 2014 introduceerde het Friesland College het systeem van de praktijkroute, die inmiddels landelijk navolging krijgt. Een aantrekkelijk systeem voor jonge studenten die snel de praktijk in willen én voor volwassenen die een opleiding in de zorg overwegen.

Maar hoe gaat dat nou? En wat doe je? Studenten en studenten vertellen er graag over in Neibertilla, De Waadwente en Anna Schotanus. En natuurlijk laten ze ook wat zíen hoe het werkt tijdens dezelfde openingstijden als op het Friesland College.

Cybercaravan

Op vrijdag staat ‘ie op de campus aan de Julianalaan in Leeuwarden en op zaterdag op de stoep van Sportstad in Heerenveen: de caravan waarin bezoekers kunnen nagaan wat zij weten van ‘cyber security’. Zijn ze voorzichtig genoeg? Weten ze wat ze moeten doen als er iets vervelends aan de hand is? Om er op tijd uit te komen, moeten mensen een aantal digitale puzzels oplossen. En dat is lastig genoeg.

De caravan staat bij de FC-locaties om de nieuwe praktijkroute ‘Cyber Security’ te presenteren. Het Friesland College werkt hierin samen met CMG en andere IT-bedrijven. In deze opleiding werken en leren mbo-studenten binnen verschillende bedrijven om de digitale veiligheid in kaart te brengen én vervolgens op orde te brengen.

Het Friesland College en CMG werken al langer samen in praktijkroutes. Cyber Security is een nieuwe tak. Opzet is weer om – samen met bedrijven – goed werk te leveren én studenten een inspirerende leeromgeving te bieden, volgens het motto van het Friesland College: Waar Leren Werkt.

Open Dagen Friesland College Dagen en tijden: vrijdag 25 januari, 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag 26 januari, 9.30 tot 13.00 uur.