Muziekinstrument maken van afval in de Bibliotheek in Sneek  

Sneek- Zaterdag 2 februari om 14.30 uur kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar meedoen aan een bijzondere workshop in de Bibliotheek in Sneek: een muziekinstrument maken van afval.Artiest, schrijver en kunstenaar Harm Goslink Kuiper maakt en bespeelt zelfgemaakte instrumenten van afval. Hij treedt zaterdagavond op tijdens het jaarlijkse muziekfestival VERS!, dat dit jaar in het teken staat van de plastic soep. Tijdens de speciale workshop ’s middags in de Bibliotheek laat hij zien hoe leuk het is om je eigen instrument te maken en hoe goed je daarvoor afval kunt gebruiken.

Meedoen aan deze workshop kost € 2,- voor leden van de bibliotheek, niet-leden betalen € 4,- Aanmelden kan aan de balie in de Bibliotheek of via de website: www.bmf.nl/goslink

VERS! is een jaarlijkse muziekfestival van Cultuur Kwartier Sneek waarbij aanstormend talent uit Súdwest-Fryslan in de spotlight staat. Allerlei genres zijn vertegenwoordigd: van funk, rock en indie tot soul en jazz.