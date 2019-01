Morgen een dooiaanval

Sneek-De verwachtte matige vorst bleef uit, oorzaak was dat de opklaringen die ons uit het oosten hadden moeten bereiken, dichtsmeerden en zodoende lage temperaturen uit den boze waren. Het bleef bij lichte vorst, – 4 graden. Pluspunt, mist kreeg hierdoor ook geen kans. Kijken we alvast even vooruit, dan zet morgen een depressie vanuit het westen koers naar ons land en bereikt ons later morgenmiddag al. Het gaat sneeuwen wat al snel overgaat in regen. Het weekend verloopt dan ook regenachtig en met een zuidwest tot westenwind zien we de temperatuur op zaterdag en zondag stijgen naar een 4 tot 6 graden. Maandag wordt de bovenlucht weer kouder en krijgen de buien die dan vallen een winters karakter. Stevig winterweer zit er niet in .

Vandaag wel een volle winterdag, het vriest vanmorgen licht, vanmiddag tipt de temperatuur de nul aan. Wind staat er niet veel en is veranderlijk, een opklaring zal schaars zijn.

Komende nacht zitten we met hetzelfde probleem, mocht het even opklaren, dan daalt de temperatuur als een baksteen boven het sneeuwdek, blijft het echter bewolkt, dan houden we lichte vorst.

Morgen start winters met vorst, wel neemt overdag de wind toe uit het zuiden, later zuidwest, deze wordt matig tot (vrij) krachtig. Later op de dag volgt neerslag, eerst wat sneeuw wat snel overgaat in regen. De temperatuur loopt langzaam maar zeker op en komt in de namiddag of avond boven nul uit.

Zaterdag en zondag geregeld regen, beduidend zachter.

Dirk van der Meer