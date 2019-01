Mijn Tafel Sneek krijgt geen toestemming voor locatie Oppenhuizerweg

Sneek- Een motie van FNP, Lijst De Wind, Gemeente Belangen/Totaal Lokaal en PvdA om Mijn Tafel Sneek tot 1 juli 2019 te gedogen in het pand Oppenhuizerweg is vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering afgewezen. In december 2018 kort voor de opening van Mijn Tafel Sneek aan de Oppenhuizerweg, werd bekend gemaakt dat het bestemmingsplan de activiteiten van de onderneming niet toe staat.

Door Mijn Tafel Sneek tot 1 juli te gedogen zou de onderneemster de tijd hebben gehad om tot een passende oplossing te komen. Het college van B. & W. was tegen de gedoogstelling en werd hier in gesteund door een meerderheid, 20 tegen 16, van de raad. Tegen de motie waren CDA (10 raadsleden) Christen Unie (2), Groen Links (3), Rinske Poiesz-Zijlstra(1) en VVD (4). Voor waren de fracties PvdA (5), GBTL (2), FNP (5), De Wind (1), D66(2) en Klaas Semplonius(1).