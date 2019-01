Meer dan 400 bezorgritjes levert €912,25 op voor Stichting Phéron

Sneek – een warm initiatief werd medio december op touw gezet door Tammy’s Cafetaria uit Sneek om Stichting Phéron te steunen. Van 15 december t/m 1 januari werd er bij iedere bezorging €2 in de pot gestopt. Dat er gesteund zou worden was meteen al duidelijk op social media, echter zoveel bezorgritjes hadden ze niet voorzien. “Op 1 januari moesten we onverhoopt de deuren eerder sluiten, omdat we totaal uitverkocht waren” aldus Tammy. Sommige klanten wisten niet van de actie en waren blij verrast dat ze met hun bestelling onverwacht het goede doel steunen.

Tammy’s draagt Stichting Phéron een warm hart toe en zal dit jaar wederom een bezorgactie organiseren voor hen. De stichting is ontzettend dankbaar voor dit soort initiatieven daar zij geheel afhankelijk is van giften, donaties en sponsoren. Stichting Phéron helpt ouders en betrokkenen rond het verlies van een baby. Dit doet zij onder andere door het kosteloos beschikbaar stellen van de Phéron Memory Box die zij in samenwerking met 30 ziekenhuizen door heel Nederland, waaronder het Antonius Sneek, uitreiken aan ouders. Voor meer informatie en hulp www.stichtingpheron.nl

Foto: Tammy Andrews (links) tijdens de overhandiging van de cheque aan Sharon Gajadin