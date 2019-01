Live muziek in de Irish Pub Poort van Cleef Sneek

Sneek- Zondag 03 februari is John Snijders te gast in de Irish Pub Poort van Cleef aan de Marktstraat 25 in Sneek. John is al meer dan 10 jaar actief in de Friese en Nederlandse muziek scene en heeft in diverse bands gespeeld, waaronder Goudvis en Johnny and the Stalkers. Deze solo zanger/gitarist speelt veel liedjes van toen en van nu, van Nederlandstalig naar Engelstalig! Zijn enthousiaste interactie samen met het publiek zorgt ervoor dat hij er altijd een geweldig feest van maakt! John Snijders start om 16.00 uur en de entree is gratis.