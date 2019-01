Lezing Lourens Touwen in Fries Scheepvaart Museum

Sneek-Friesland bestaat voor ongeveer een derde uit water. Onze provincie wordt geroemd om de meren, de waterwegen en het open landschap. Recreatieschap Marrekrite verzorgt de toeristische basisinfrastructuur in Friesland op het gebied van water- en landrecreatie. De Marrekrite onderhoudt maar liefst 40 kilometer aan vrije aanlegplaatsen in de natuur. Minder bekend is misschien dat sinds 2012 ook de bewegwijzering van fiets- en wandelroutes worden onderhouden door de Marrekrite. Directeur Lourens Touwen neemt ons in zijn presentatie mee het water op en vertelt wat het betekent om zoveel steigers en damwanden in onderhoud te hebben. De laatste jaren wordt daarbij volop ingezet op duurzaamheid.

De lezing is op 30 januari en begint om 19:30 uur. Inloop is vanaf 19:00 uur. De belangstelling voor de lezingen is meestal groot. Het is daarom raadzaam om van tevoren even te reserveren. Dat kan telefonisch: 0515 – 41 40 57 of via de e-mail: balie@friesscheepvaartmuseum.nl