Kinderen zijn de baas bij Arriva Nederland

Sneek-In de verschillende regio’s van Arriva staat vandaag een ‘Baas van Morgen’ aan het roer. Zeven kinderen ervaren hoe het is om als directeur toekomstplannen te maken, leiding te geven en krijgen zo een uniek kijkje achter de schermen. Na het succes van voorgaande jaren geeft Arriva nu op verschillende plaatsen in het land een kind de kans om een waardevolle ervaring op te doen op de arbeidsmarkt.

Sneker Anne Hettinga, voorzitter van de Raad van Bestuur van Arriva Nederland, wordt vandaag bijgestaan door Jamie. Na de gezamenlijke noordelijke aftrap van de ‘Baas van Morgen’ in Leeuwarden wordt er tijdens een treinreis gebrainstormd over duurzaamheid. Heeft de nieuwe baas goede ideeën voor afvalscheiding in de trein? De dag wordt vervolgens verder voortgezet op het hoofdkantoor van Arriva Nederland in Heerenveen waar onder andere de verkeersleiding wordt bezocht.

Twee bazen in Leeuwarden

In de regio Noord zijn Selly en Doeah de Baas van Morgen. Regiodirecteur Milfred Hart neemt ze in Leeuwarden en omstreken mee op pad. Na een rit met de trein waarin een steward en machinist vertellen over hun vak, lunchen ze mee met de leden van het managementteam.

Arriva doet vandaag via twitter (@Arriva_NL) verslag van de belevenissen van de kinderen in alle regio’s.