Sneek- Na 19 jaar sluit Kinderboekwinkel haar deuren. Per 1 maart gaat de totale voorraad in de uitverkoop, laat eigenares Verena Heremans-Koppel weten. Hoe lang de winkel daarna nog open blijft is uiteraard afhankelijk van de voorraad. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Gister hebben alle scholen in Súdwest-Fryslân in ieder geval bericht gekregen om hun slag te slaan! Kinderboekenwinkel Bolleboos was een begrip in Sneek en wijde omgeving!