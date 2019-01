Column: We zijn weer los!

Ondanks het feit dat de kolommen in de kranten en andere media overlopen van het nieuws over het Brexit debacle is ook de sport weer uit het kerstreces gekropen. Traditiegetrouw lagen de tennissers er snel uit bij het Australian Open in Melbourne en hielden de schaatsers het Open NK in de openlucht in het Italiaanse Collalbo. Los van het beschamende deelnemersveld was de ambiance ten hemel schreiend. Als je dan in de kantlijn de heren en dames analytici hoort pleiten voor het behoud van de tradities, dan denk je als objectief buitenstaander al snel: wordt er dan maar gelukkig van. Zo bloedt het vanzelf dood. De internationale bond ISU ziet de langebaan al lang niet meer als prioriteit. Daar is de focus met name op mondiaal beter scorende segmenten als shorttrack en kunstrijden. Ik begrijp het ook wel. Misschien moeten we die paar Russen en Noren gewoon naturaliseren en een tien week durende competitie laten afwerken op Thialf. Meer spanning, voldoende exposure voor sponsors en tien keer een vol huis.

Ook de nabijgelegen Friese betaald voetbalclubs zijn inmiddels weer ‘los”. Voor beide clubs voorzie ik nog een moeizame tweede competitiehelft. Het management van SC Heerenveen doet net alsof de defensieve problemen met de kalkoen zijn weggespoeld door het op de transferlijst zetten van Dave Bulthuis. Probleem is echter Doke Schmidt, Lucas Woudenberg en Sherel Floranus gewoon nog op de loonlijst staan bij de Abe Lenstra Boys. De verantwoordelijke mensen voor de onevenwichtige samenstelling van de selectie zijn Luuc Elsinga en Gerry Hamstra. De eerstgenoemde heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen en de tweede staat zwaar onder druk, mede vanwege het nogal onhandig acteren in de kwestie rond Morten Thorsby. Ik ga op deze plaats niet zijn scalp eisen, maar een blik in de spiegel lijkt zeker op zijn plaats.

Van de hoofdstedelijke club hoeven we in de komende maanden niet al teveel te verwachten. Met het wegstrepen in de ranglijst van de “Jong teams” zal de nacompetitie wel gehaald worden, maar de kwaliteit van de spelersgroep is volstrekt ontoereikend om daar potten te kunnen breken. Pas als er groen licht is vanuit Provinciale Staten en de bouw van het nieuwe stadion in kannen en kruiken is, zou er een dynamiek kunnen ontstaan. Dat zou een opmaat kunnen vormen voor iets moois. Maar het is en blijft wel 058. Het is niks en het …….

Gerard van Leeuwen