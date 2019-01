Column: Leefbaarheid

Streekwurk Zuidwest-Fryslân heeft in 2018 83 projecten een financiële opkikker kunnen geven. Dat geld heeft Streekwurk Zuidwest-Fryslân, dat werkt in de gemeentes Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren, dan weer gekregen van het Iepen Mienskips Fûns van de provincie. Maar waar het geld vandaan komt kan ons eigenlijk niks schelen. Want Streekwurk Zuidwest-Fryslân roept nu alweer:

Kom op jongens. Wij hebben geld. Meld je project aan.

Wat voor project?

Om de leefbaarheid in je wijk, dorp of stad te verhogen.

Wat is leefbaarheid?

Eeh …… nou, de Dikke van Dale zegt dat ”het geschikt om als leven doorgebracht te worden” is.

Dus leefbaarheid is dat je kunt leven in een wijk, dorp of stad?

Nou nee, het is wel wat meer.

Wat meer dan?

Nou ja, dat het nog leefbaarder wordt.

Wat is het criterium daarvoor?

Dat weten we niet

Maar waar gaat het dan om. Prettig wonen in ons dorp? Zorgprojecten voor eenzamen of buitenlanders? We willen graag een musical met z’n allen doen, deze zomer in de ‘greide’ achter boer Veenstra. Wij willen zonnecollectoren in het hele dorp, duurzaamheid. Nou, wij hebben prachtige ideeën over het landschap hier achter, meer plas-dras. En wij willen de oude leegstaande kerk verbouwen tot bibliotheek.

Nee hoor, alles is wel goed.

Leefbaarheid is een ruim omvattend begrip, dat voor geen wijk, dorp of stad gelijk is. Mensen denken daar verschillend over. Voor de één is andermans auto voor de deur onleefbaar, voor een ander maakt dat de straat weer veel leefbaarder. Voor de een is de buurtbingo de belangrijkste dag in de week, voor de ander is dat een uurtje in de kroeg. Voor de één is het vuurwerk, voor de ander een verbod op vuurwerk.

Eigenlijk wel vreemd. Mooi ook. De gemeentelijke overheid waar wij zo graag lekker op zeuren doet helemaal mee in Streekwurk. Dorpscoördinatoren zoeken de projecten mee uit. Maar ze hoeven niet te zoeken. Streekwurk honoreert eigenlijk alles. Omdat projecten waarin samengewerkt wordt altijd de abstracte leefbaarheid verhogen. Dus kom maar op met die projecten.

Eelke Lok